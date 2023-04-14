Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:39

Капитан «Брентфорда» Янссон летом перейдет в «Мальме»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник и капитан «Брентфорда» Понтус Янссон летом перейдет в «Мальме», сообщает пресс-служба английского клуба.

32-летний спортсмен уйдет из «Брентфорда» в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Шведский защитник перешел в английский клуб летом 2019 года из «Лидса». Он помог команде вернуться в АПЛ из чемпионшипа по итогам сезона-2020/21. За 4 года Янссон сыграл за «Брентфорд» 115 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Защитник является воспитанником «Мальме». Он играл за основную команду с 2009 по 2014 года. С «Мальме» Янссон дважды выиграл чемпионат Швеции и один раз Суперкубок страны.

Источник: ФК Бронтфурд
Понтус Янссон
ФК Брентфорд
ФК Мальме
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
Медведев допустил исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
«РИА Новости»: под Херсоном российские военные захватили поставленный ВСУ танк Leopard
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп — о Беллингеме: «Не понимаю, зачем мы говорим о игроках, которых не можем себе позволить»

Стоунс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов