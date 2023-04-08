Магуайр о победе над «Эвертоном»: «Мы не давали им дышать»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр подвел итоги матча против «Эвертона» (2:0) в 30-м туре АПЛ.

«Да, это было действительно хорошее выступление. Мы играли на опережение, агрессивно. Мы были на их половине поля и не давали им дышать. Есть небольшое разочарование из-за того, что мы забили только два гола. Первый тайм был идеальным, не считая того, что нам нужно было быть немного точнее. Во втором тайме мы контролировали игру», — приводит слова Магуайра ВВС.

Также он высказался о возвращении в состав Антони Марсьяля и Кристиана Эриксена.

«Это очень важно. Нам нужна высокая конкуренция за места. Здорово, что Антони вернулся, а Кристиан вышел на поле и действительно помог нам довести игру до конца. Это большой стимул для нас, что они вернулись и готовы к решающей части сезона», — сказал Магуайр.

«МЮ» набрал 56 очков и поднялся на третье место АПЛ, обогнав «Ньюкасл» (53 очка и один матч в запасе).