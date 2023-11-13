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Сегодня, 13:39

Каррагер рассказал, что думает о шансах «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о шансах «Манчестер Сити» защитить чемпионский титул в этом сезоне.

«Сити» все еще сильнее и «Ливерпуля», и «Арсенала». Думаю, мы еще не увидели настоящую силу команды Гвардиолы. Но, несмотря на это, они занимают первое место. Мне кажется, что со временем отрыв «Манчестер Сити» увеличится», — цитирует Daily Mail.

После 12 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 1 очко.

 

ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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