Кайл Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

«Я наслаждался каждым моментом в последние шесть лет в этом фантастическом клубе. У меня потрясающий тренер, отличные товарищи по команде и персонал, а наши болельщики — лучшие. Я чувствую поддержку на всех уровнях.

Я рад продолжить работу в клубе, который каждый год борется за трофеи, и мне не терпится увидеть, что принесут следующие несколько лет», — цитирует Уокера официальный сайт «Манчестер Сити».

Уокер выступает за «горожан» с 2017 года. В текущем сезоне он шесть раз выходил на поле за «Манчестер Сити», не отметившись результативными действиями. Предыдущий контракт защитника был рассчитан до 2024 года.