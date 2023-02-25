Каземиру считает, что матчи в АПЛ сложнее, чем в ла лиге

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиру сравнил уровни чемпионатов Англии и Испании. Бразилец прошлым летом перебрался в АПЛ из «Реала».

«Честно говоря, здесь все иначе. Особенно из-за разных обстоятельств, таких как интенсивность игр в Англии. Я не пытаюсь недооценивать ла лигу, но матчи в АПЛ гораздо сложнее, здесь больше переходов из обороны в атаку. В Испании обычно предпочитают тики-таку, как это там называют. Здесь же больше атакующих комбинаций. Каждая лига имеет свои качества и особенности. Я знаю, что у каждой есть свои особенности, и уважаю обе лиги. Но самое главное, чтобы игроки как можно быстрее адаптировались», — цитирует пресс-служба клуба Каземиру.

В этом сезоне 31-летний бразилец сыграл 17 матчей в чемпионате Англии, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.