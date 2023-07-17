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Англия

17 июля, 22:58

Кейн не намерен вести переговоры с «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна не интересует возможность выступать за «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

По данным источника, 29-летний футболист даже не намерен вести с парижанами переговоры. Теперь парижане могут сосредоточиться на приобретении Душана Влаховича из «Ювентуса». На данный момент у капитана сборной Англии два варианта продолжения карьеры: остаться в «Тоттенхэме» или уйти в «Баварию».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирался предложить за англичанина как минимум 100 миллионов евро в том случае, если его переход в мюнхенский клуб сорвется.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

Источник: The Telegraph
Гарри Кейн
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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