Клопп о лидерстве «Ливерпуля»: «Это радует, не буду скрывать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в 19-м туре АПЛ.

«42 очка очень радуют, не буду скрывать. Это действительно круто. Первая часть сезона завершена, и я абсолютно доволен тем, как мы ее закончили. Не все было идеально, но все в порядке. Но если я прав, мы будем отставать от «Арсенала» на одно очко, если они победят. Так что мы находимся на расстоянии вытянутой руки, если можно так выразиться», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Беспроигрышная серия мерсисайдцев длится 12 матчей — 7 побед и 5 ничьих. Команда Юргена Клоппа набрала 42 очка и возглавила турнирную таблицу АПЛ.

«Бернли» с 11 очками занимает 19-ю строчку.