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Сегодня, 14:20

Клопп назвал Боуэна любимым футболистом, не считая игроков «Ливерпуля»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике «Вест Хэма» Джарроде Боуэне.

20 декабря хавбек сборной Англии в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги против красных (1:5) забил единственный гол своей команды.

«Вест Хэм» — физически сильная команда. Должен признать, Дэвид Мойес проделал невероятную работу. Они вновь хорошо выступают в Европе, и это производит впечатление. И это несмотря на травмы. Они играют без Антонио, поэтому Боуэну приходится действовать на позиции нападающего. Должен признать, он, наверное, мой любимый игрок помимо всех моих собственных игроков. Это замечательно, что он делает и как он вырос», — приводит слова Клоппа Daily Mirror.

В этом сезоне 27-летний Боуэн провел 22 игры за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 ассиста.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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