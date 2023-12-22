Артета — о Суперлиге: «Нам нравится играть в Лиге чемпионов, и мы продолжим это делать»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о создании Суперлиги.

«С нашей стороны все предельно ясно: мы остаемся при той же позиции. Нам нравится играть в Лиге чемпионов, и мы продолжим это делать, наши планы не меняются», — приводит слова Артеты BBC Sport.

Ранее «Арсенал» опубликовал заявление об отказе участвовать в Суперлиге. Также отказались от участия «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Telegraph сообщал, что английские клубы могут отстранить от участия в национальном чемпионате, если они вступят в Суперлигу. По информации Reuters, АПЛ может оштрафовать эти команды на 29 миллионов евро и снять с них 30 очков.