Клопп не переживает о том, что «Ливерпуль» не считают фаворитом на победу в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его не волнует то, что многие не считают его команду фаворитом на победу в АПЛ.

«Уверен, что нас не считали фаворитами [в борьбе за титул] после поражения от «Арсенала» 4 февраля, но меня это не волнует. Важно — обращать внимания на внешнюю суету. Эмоции то закипают, то утихают. Мы должны быть профессионалами и направлять эмоции в правильное русло, быть лучшей версией самих себя. Мы должны играть в свой лучший футбол, а там посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Клоппа Football.London.

Клопп в январе объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. 56-летний немец работает с командой с 2015 года.

После 29 матчей «Ливерпуль» с 67 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал», занимающий второе место, на 2 очка.