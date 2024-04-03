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3 апреля, 21:00

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» сыграют в АПЛ 3 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Манчестер Сити» Эрлин Холанн и Бернарду Силва.
Эрлин Холанн (слева) и Бернарду Силва.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» встретятся 3 апреля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра в Манчестере на стадионе «Этихад» начнется в 22.15 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый / второй / третий.

В матч-центре «СЭ» можно будет следить за ключевыми событиями противостояния «Ман Сити» и «Астон Виллы».

«Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы набрали 64 очка и находятся на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ после 29 туров. «Астон Вилла» тренера Унаи Эмери идет на четвертом месте с 59 баллами после 30 туров.

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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