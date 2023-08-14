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Сегодня, 10:08

Клопп отреагировал на недовольство Салаха после замены в матче с «Челси»

Виктория Кравченко
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недовольство нападающего команды Мохамеда Салаха после замены его в матче первого тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Я могу понять, почему Салах так отреагировал. Если бы он забил в этом матче, то установил бы новый рекорд по голам в стартовых турах АПЛ. Но я не думал об этом во время замены. Команде всегда нужны новые силы. Это все, что я могу сказать по этому эпизоду», -цитирует специалиста BBC Sport.

Во 2-м туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Борнмутом» 19 августа, «Челси» отправится в гости к «Вест Хэму» 20-го числа.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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