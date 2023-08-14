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Сегодня, 08:56

Рой Кин — Салаху: «Просто сядь и замолчи»

Виктория Кравченко
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин обратился к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, который был недоволен своей заменой в матче 1-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).

«Это нормально, когда у игрока такие эмоции во время матча. Но не стоит продолжать это на скамейке запасных. Просто сядь и замолчи, прими это. Можно расстроиться, но не нужно растягивать это. Я видел футболистов, которые лучше Мохамеда, и они нормально относились к подобному», — цитирует Кина Mirror.

19 августа «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. «Челси» встретится с «Вест Хэмом» 20-го числа.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Рой Кин
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