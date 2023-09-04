Клопп: «Я очень уважаю «Астон Виллу» и Унаи Эмери»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги победного матча над «Астон Виллой» (3:0) в рамках 4-го тура АПЛ.

«Мы никогда не узнаем, что произошло бы, не забей мы быстрый гол, но игра в целом была хорошей. Я очень уважаю «Астон Виллу» и Унаи Эмери. Многим будет сложно играть против них, но в этой встрече мы были очень сильны. Для нас это важный знак того, что мы способны на многое», — цитирует Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» набрал 10 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке (6 очков).