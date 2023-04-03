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Клопп: «Роджерс и Поттер — два фантастических тренера, но все может пойти не так»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнения Брендана Роджерса из «Лестера» и Грэма Поттера из «Челси».

«Роджерс и Поттер — два фантастических тренера, но все может пойти не так, и тогда лица, принимающие решения, могут внести изменения. Есть какие-то обстоятельства, ввиду которых, вероятно, я сам все еще сижу здесь! Я понимаю, что продолжаю работать благодаря тому, чего мы достигли в прошлом, но не в этом сезоне. Не нужно бояться, я здесь для того, чтобы приносить всем удовольствие. Я полностью согласен, что сезон складывается неудачно, но мы должны во всем разобраться», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в соцсетях.

«Челси» объявил об отставке Грэма Поттера в воскресенье, 2 апреля. 47-летний англичанин работал в клубе с сентября 2022 года.

Также 2 апреля стало известно об увольнении Брендана Роджерса с поста главного тренера «Лестера». Он работал в команде с 2019 года.

Футбол
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Брендан Роджерс
Грэм Поттер
Юрген Клопп
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