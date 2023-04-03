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Сегодня, 15:02

Тен Хаг рассказал о претензиях к игрокам «МЮ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о претензиях к игрокам команды.

«После игры в раздевалке я сказал: «Не должно быть такого, что соперник более зол, чем мы». Борьба за топ-5 будет жаркой, победить можно лишь в том случае, если мы будем соответствовать желанию и страсти соперников. Неудачи всегда имеют место быть. Важно оставлять их позади и извлекать уроки», — цитирует тен Хаг BBC Radio 5Live.

Вчера, 2 апреля, «Ньюкасл» выиграл у «Манчестер Юнайтед» и вышел на третье место в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» опустился на четвертую строчку. У «красных дьяволов» 50 очков, они уступают «Ньюкаслу» по дополнительным показателям.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эрик тен Хаг
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