Тен Хаг рассказал о претензиях к игрокам «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о претензиях к игрокам команды.

«После игры в раздевалке я сказал: «Не должно быть такого, что соперник более зол, чем мы». Борьба за топ-5 будет жаркой, победить можно лишь в том случае, если мы будем соответствовать желанию и страсти соперников. Неудачи всегда имеют место быть. Важно оставлять их позади и извлекать уроки», — цитирует тен Хаг BBC Radio 5Live.

Вчера, 2 апреля, «Ньюкасл» выиграл у «Манчестер Юнайтед» и вышел на третье место в АПЛ.