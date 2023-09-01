Клопп рассказал о готовности «Ливерпуля» к матчу АПЛ с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о подготовке команды к матчу 3-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

«Нет, Ибраима Конате не готов играть. Кертис полностью вернулся к тренировкам. Тьяго — нет. Он начал тренироваться с командой, а затем получил небольшую травму на тренировке, так что нам придется немного сбавить обороты. Тьяго, очевидно, воспользуется международным перерывом для того, чтобы набрать форму, и я почти уверен, что ему этого, надеюсь, будет достаточно. Все остальные на данный момент доступны», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуля» с «Астон Виллой» состоится 3 сентября. Начало — в 16.00 мск. Команда идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.