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Сегодня, 17:51

Клопп рассказал о готовности «Ливерпуля» к матчу АПЛ с «Астон Виллой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о подготовке команды к матчу 3-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

«Нет, Ибраима Конате не готов играть. Кертис полностью вернулся к тренировкам. Тьяго — нет. Он начал тренироваться с командой, а затем получил небольшую травму на тренировке, так что нам придется немного сбавить обороты. Тьяго, очевидно, воспользуется международным перерывом для того, чтобы набрать форму, и я почти уверен, что ему этого, надеюсь, будет достаточно. Все остальные на данный момент доступны», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуля» с «Астон Виллой» состоится 3 сентября. Начало — в 16.00 мск. Команда идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
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 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
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 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
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 Челси 3 1 1 1 5-4 4
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 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
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 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
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 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
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Лутон Таун – Вест Хэм
 - : -
2.09 14:30
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Брентфорд – Борнмут
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2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
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 - : -
3.09 18:30
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