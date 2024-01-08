Клопп заявил, что ван Дейк не умеет выглядеть плохо

Сегодня, 13:40
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Вирджил ван Дейк не умеет выглядеть плохо. Он рассказал, что футболист пропустил матч Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).
«Дерьмово выглядеть — трудная задача для Вирджила. Но он смотрелся именно так, поэтому мы отправили его домой. Надеюсь, наша сегодняшняя игра тоже помогла ему», — цитирует Клоппа Daily Mail.
В этом сезоне 32-летний защитник провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал две голевые передачи.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 45 очков.