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Сегодня, 13:40

Клопп заявил, что ван Дейк не умеет выглядеть плохо

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Вирджил ван Дейк не умеет выглядеть плохо. Он рассказал, что футболист пропустил матч Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).

«Дерьмово выглядеть — трудная задача для Вирджила. Но он смотрелся именно так, поэтому мы отправили его домой. Надеюсь, наша сегодняшняя игра тоже помогла ему», — цитирует Клоппа Daily Mail.

В этом сезоне 32-летний защитник провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал две голевые передачи.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 45 очков.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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