Компани — о поражении от «Манчестер Сити»: «Мы знали, что будет тяжело»

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани подвел итоги матча стартового тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

«У нас было пять парней, дебютировавших за клуб, один провел первый матч в карьере. В целом у нас были шансы, мы знали, что будет тяжело. Нам нужно извлечь пользу из этой игры. Вы не можете чувствовать себя хорошо после поражения, но я видел достаточно, чтобы знать, что мы добились прогресса с тех пор, как в последний раз играли с «Сити», — приводит слова Компани Sky Sports.

19 августа «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом», «Бернли» встретится с «Астон Виллой».