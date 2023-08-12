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Сегодня, 08:21

Гвардиола рассказал, о чем говорил с Холанном после первого тайма матча с «Бернли»

Мария Гусева
Корреспондент
Эрлин Холанн и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал подробности эмоционального разговора с форвардом Эрлином Холанном после первого тайма матча 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0).

Сразу после свистка на перерыв специалист подбежал к 23-летнему норвежцу и начал его отчитывать. Увидев оператора, тренер подошел к нему и отпихнул камеру в другую сторону.

«Это был не конфликт. Это совет, чтобы делать именно то, что нам нужно. Холанн хочет, чтобы мяч доставался ему все время, — цитирует Goal Гвардиолу. — Он говорил: «Дайте мне мяч сзади, и я сделаю это». Но когда до конца тайма остается две-три минуты... Ковачич и Родри из-за этого потеряли мяч. Тогда Бернарду Силва был прав, не отдав ему пас. Холанн забил два гола, я думаю, что он счастлив».

19 августа «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом», «Бернли» встретится с «Астон Виллой».

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Сити
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