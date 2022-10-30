Конте: «Я думал, что если гол отменят, у меня может случиться сердечный приступ»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своих чувствах во время пересмотра судьями третьего гола команды в матче 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:2).
«Я вернулся, когда узнал, что гол был засчитан. Я думал, что если гол отменят, у меня может случиться сердечный приступ. Поэтому я спустился (в туннель), стоял спокойно и ждал решения судьи. Было здорово видеть желание моих игроков победить и эмоции, которую они испытали», — приводит Marca слова Конте.
Победный гол «Тоттенхэму» в матче с «Борнмутом» принес Родриго Бентанкур. На данный момент команда Конте занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 26 очков.
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