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Сегодня, 16:16

Конте: «Я думал, что если гол отменят, у меня может случиться сердечный приступ»

Алина Савинова
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своих чувствах во время пересмотра судьями третьего гола команды в матче 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:2).

«Я вернулся, когда узнал, что гол был засчитан. Я думал, что если гол отменят, у меня может случиться сердечный приступ. Поэтому я спустился (в туннель), стоял спокойно и ждал решения судьи. Было здорово видеть желание моих игроков победить и эмоции, которую они испытали», — приводит Marca слова Конте.

Победный гол «Тоттенхэму» в матче с «Борнмутом» принес Родриго Бентанкур. На данный момент команда Конте занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 26 очков.

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2022/10/30/635e6c4722601d041d8b45c1.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

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17%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
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Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Антонио Конте
ФК Борнмут
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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