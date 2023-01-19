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Сегодня, 08:47

Конте высказался о слухах о своей возможной отставке из «Тоттенхэма»

Виктория Кравченко
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Итальянский тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что думает по поводу своего возможного ухода из лондонского клуба.

«Те, кто меня знает, не скажут, что я плохой тренер. Ни один из клубов, в которых я работал, не был недоволен моей приверженностью и тем, что я им дал. Если я ухожу, клуб очень сожалеет об этом, потому что они видят, как я работаю и что делаю», — цитирует Конте Daily Mail.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 33 очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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