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Сегодня, 01:53

Палмер — о победе над «МЮ»: «Это безумие»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 31-м туре АПЛ. Он забил 2 гола в добавленное время и принес команде победу.

«Безумная игра. Когда мы забили на 98-й минуте, я подумал, что мы должны забирать матч. Когда забил победный гол, не знал, что делать и просто бегал по кругу. Хет-трик есть хет-трик. Когда мы забили, Почеттино сказал: «Две минуты, давайте». Он всегда пытается нас гнать вперед. Мы пошли на риск и, к счастью, забили. Это большая победа, которая датем импульс и поднимает всем настроение. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе», — цитирует BBC Палмера.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 очка и поднялся на 10-ю строчку.

4&nbsp;апреля. Челси&nbsp;&mdash; Манчестер Юнайтед&nbsp;&mdash; 4:3. Матч-психоз в Лондоне: «Челси» победил «МЮ», уступая на 90+9-й минуте! У Палмера — хет-трик
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Коул Палмер
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