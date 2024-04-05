Тен Хаг: «За пять дней «МЮ» потерял 5 очков. Это неприемлемо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Челси» (3:4) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Для нейтральных зрителей это была потрясающая игра. Фантастическая футбольная игра высокого качества. «Манчестер Юнайтед» доминировал, но мы допустили отдельные ошибки, которые стоили нам результата. Мы должны извлечь из этого урок. Если ты игрок «Манчестер Юнайтед», ты уже должен знать, как справляться с этими обстоятельствами. Мне понравилось, как играла моя команда, это было фантастически. Мы доминировали над соперником. За пять дней мы потеряли пять очков. Это неприемлемо. У нас должны быть высокие стандарты, если мы хотим бороться за выход в Лигу чемпионов», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 очка и поднялся на 10-ю строчку.