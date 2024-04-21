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Сегодня, 20:25

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Ковентри» и вышел в финал Кубка Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ковентри» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» победил «Ковентри» в матче 1/2 финала Кубка Англии — 3:3 (пенальти 4:2).

По ходу основного времени манкунианцы вели со счетом 3:0 после голов Скотта Мактоминая (23-я минута), Харри Магуайра (45+1-я) и Маркуса Рэшфорда (58-я).

«Ковентри» отыгрался благодаря голам Эллиса Симмса (71-я), Каллума О'Хэра (79-я) и Хаджи Райта (пен. 90+3-я).

В серии пенальти точнее оказались игроки «МЮ» — 4:2.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», который в полуфинале обыграл «Челси» (1:0). Решающий матч состоится 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Англия. Кубок. 1/2 финала
21 апр, 17:30. Wembley (Лондон)
Ковентри
3:3
Манчестер Юнайтед

Источник: Сетка Кубка Англии
Футбол
ФК Ковентри Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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