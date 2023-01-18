Кварацхелия привлек внимание «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» следит за грузинским футболистом «Наполи» Хвичей Кварацхелией, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист привлек внимание английского клуба своей игрой в текущем сезоне серии А и Лиги чемпионов благодаря своему бесстрашному стилю и привлекательности в игре с мячом.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний грузин сыграл за неаполитанцев 20 матчей, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.