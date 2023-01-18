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Сегодня, 10:28

Кварацхелия привлек внимание «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» следит за грузинским футболистом «Наполи» Хвичей Кварацхелией, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист привлек внимание английского клуба своей игрой в текущем сезоне серии А и Лиги чемпионов благодаря своему бесстрашному стилю и привлекательности в игре с мячом.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний грузин сыграл за неаполитанцев 20 матчей, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11646963/Man-City-keeping-tabs-Napoli-hotshot-Khvicha-Kvaratskhelia.html
Хвича Кварацхелия
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