Пирс Моргана: «Ожидаю, что тен Хаг будет на коленях извиняться передо мной и Роналду»

Британский журналист Пирс Морган поделился ожиданиями от матча 21-го тура английской премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» и высказался об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из АПЛ.

«Думаю, что мы («Арсенал. — Прим."СЭ») полностью уничтожим их в воскресенье, и тогда я напомню, что они избавились от величайшего футболиста в истории, думая, что это была отличная идея. Забьет ли кто-нибудь из этой блестящей новой команды «Юнайтед» столько же голов в этом сезоне, сколько Роналду забил в предыдущем? Когда мы выиграем лигу, а «Юнайтед» — нет, потому что избавились от величайшего в истории, я ожидаю, что Эрик тен Хаг встанет на колени, умоляя меня о прощении и извиняясь перед Криштиану Роналду за шокирующее неуважение, которое он проявил к нему», — приводит слова Моргана TalkSPORT.

В конце декабря 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой нападающего был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью Моргану.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Арсенал» (47 очков).

18 января «МЮ» встретится с «Кристал Пэлас». Начало — в 23.00 по мск.

22 января пройдет 21-й тур АПЛ между красными дьяволами и «Арсеналом». Начало — в 19.30 мск.