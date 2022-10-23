Лэмпард доволен игрой «Эвертона» против «Кристал Пэлас»

Сегодня, 09:04
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после победы команды в матче 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:0).
«Я в полном восторге. Мы нуждались в этой победе после непростых игр. Организация, агрессивность, энергия на поле — все было. Мы забили качественные голы непростому сопернику. Надо продолжать работать, и делать это в той манере, в которой мы сыграли сегодня,» — заявил Лэмпард BBC Sport.
«Эвертон» после 13 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
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