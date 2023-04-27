Лэмпард: «Это не слезливая история, но все против «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Брентфорда» (0:2) в 33-м туре чемпионата Англии.

«Это трудно, я сочувствую своим игрокам. В плане игры мы контролировали владение мячом. «Брентфорд» хорош в том, что они делают. Детали игры достаточно ясны, сегодня нам не хватает веры в атаке, потому что мы там были много. Это не слезливая история, но все против нас. Хотя мы и не создавали опасных моментов, всегда контролировали ситуацию.

Этот клуб пережил много, много хороших моментов в последнее время, но сейчас трудный момент. Мы бы хотели взмахнуть волшебной палочкой и увидеть волшебство, но в футболе такого не происходит, потому что АПЛ — тяжелая лига», — цитирует BBC Лэмпарда.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Брентфорд» располагается на 9-й строчке — 47 очков.