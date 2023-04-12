Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:08

Лэмпард рассказал о взаимоотношениях с Рюдигером

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о том, что у него не очень хорошие отношения с защитником «Реала» Антонио Рюдигером.

В период выступления за «Челси» футболист не получал игровой практикти в лондонском клубе.

«Все, что было сказано о наших с Рюдигером отношениях — это выдумка. У нас отличные отношения. Во времена моей работы в «Эвертоне» я узнал о переходе Антонио в «Реал», я написал ему сообщение с поздравлением и пожелал всего наилучшего», — сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Ппосле увольнения Лэмпарда из «Челси» в январе 2021 года, Рюдигер вернулся в основу команды и за короткий срок помог ей выиграть Лигу чемпионов.

Фрэнк Лэмпард
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии финала Запада КХЛ
Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рэшфорд выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы