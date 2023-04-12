Лэмпард рассказал о взаимоотношениях с Рюдигером

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о том, что у него не очень хорошие отношения с защитником «Реала» Антонио Рюдигером.

В период выступления за «Челси» футболист не получал игровой практикти в лондонском клубе.

«Все, что было сказано о наших с Рюдигером отношениях — это выдумка. У нас отличные отношения. Во времена моей работы в «Эвертоне» я узнал о переходе Антонио в «Реал», я написал ему сообщение с поздравлением и пожелал всего наилучшего», — сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Ппосле увольнения Лэмпарда из «Челси» в январе 2021 года, Рюдигер вернулся в основу команды и за короткий срок помог ей выиграть Лигу чемпионов.