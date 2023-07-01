Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:30

«Лестер» подписал полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса и защитника «Вулверхэмптона» Коади

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Лестер» подписал защитника «Вулверхэмптона» Конора Коади и полузащитника «Тоттенхэма» Харри Уинкса.

По данным портала Transfermarkt.com, «лисы» заплатили 8,7 миллиона евро за 30-летнего Коади и 11,6 миллиона евро за 27-летнего Уинкса. Контракты с обоими англичанами действуют до конца июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 Уинкс выступал за «Сампдорию» на правах аренды из «Тоттенхэма», хавбек провел 20 матчей за итальянскую команду и не отличился результативными действиями.

Коади провел прошлый сезон в «Эвертоне» на правах аренды из «Вулверхэмптона». Защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 25 играх за мерсисайдцев.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров снял еще одно мотивирующее видео. Его мужество впечатляет
Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Клеверли завершил карьеру футболиста