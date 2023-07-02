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Сегодня, 07:44

Собослаи подписал контракт с «Ливерпулем» до 2028 года

Руслан Минаев
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Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи перешел в «Ливерпуль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, 22-летний венгр подписал контракт до 2028 года. Мерсисайдцы активировали пункт об отступных в договоре игрока с немецким клубом, который составил 70 миллионов евро. Отмечается, что Собослаи уже прошел медицинский осмотр.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.

Доминик Собослаи
ФК Лейпциг
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