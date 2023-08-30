Летнее трансферное окно 2023 года стало рекордным по тратам клубов за всю историю футбола

Летнее трансферное окно-2023 установило рекорд по совокупным тратам клубов за всю историю футбола, сообщает Transfermarkt.

К 30 августа траты клубов в совокупности составили 7,631 миллиарда евро. Ранее рекордным было летнее трансферное окно 2019 года — 7,568 миллиарда.

Наибольшее число денег этим летом потратили клубы из АПЛ. Второе место — Саудовская Аравия. На третьем месте по тратам расположилась серия А.

Клубы РПЛ потратили 80 миллионов евро и заняли 14-е место в рейтинге.