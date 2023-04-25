Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

25 апреля, 23:56

Варди забил в АПЛ впервые с октября и принес «Лестеру» ничью в матче с «Лидсом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джейми Варди.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Лестер» в гостях сыграл вничью с «Лидсом» в 33-м туре АПЛ — 1:1.

Хозяева поля вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Луиса Синистерры. Они выигрывали до 80-й минуты, когда равновесие в счете восстановил Джейми Варди, вышедший на замену во втором тайме. Нападающий забил свой первый мяч в 2023 году. Он не отличался в 19 матчах подряд во всех турнирах, а последний гол в АПЛ забил в октябре в ворота «Вулверхэмптона» (4:0) в 13-м туре.

«Лидс» с 30 очками остался на 16-м месте в АПЛ. «Лестер» уступает сегодняшнему сопернику на одно очко и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
25 апр, 22:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:1
Лестер

Джейми Варди
Футбол
ФК Лестер
ФК Лидс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брэду Питту доверят болид «Формулы-1». Зачем актер сядет за руль?
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Правящая партия в ЮАР заявила о выходе страны из МУС
В Москве во время операции умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм», одержав восьмую победу в 10 последних матчах

АПЛ, 33-й тур: битва «Ман Сити» с «Арсеналом», «Тоттенхэм» примет «МЮ»