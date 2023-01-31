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Сегодня, 10:15

«Лидс» отпустит Диего Льоренте в «Рому» и заменит его защитником «Серветта»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Лидса» Диего Льоренте перейдет в «Рому», утверждает журналист Фабрицио Романо.

Римляне арендуют 29-летнего испанца с правом выкупа за 18 миллионов евро. «Лидс» заменит футболиста защитником «Серветта» Диогу Монтейро, который в ближайшее время пройдет медосмотр для завершения перехода.

В сезоне-2022/23 Льоренте принял участие в 13 матчах «Лидса» и не отличился результативными действиями, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

У 18-летнего Монтейро 6 игр за «Серветт» без результативных действий. По версии портала Transfermarkt.com, стоимость португальца составляет 500 тысяч евро.

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