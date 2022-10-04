Линекер настаивает на включении Мэддисона в состав сборной Англии на ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер после победы «Лестера» над «Ноттингем Форест» (4:0) прокомментировал игру полузащитника «лис» Джеймса Мэддисона.

«Просто нужно нарушить временное молчание, чтобы еще раз настоять на том, что Мэддисон — самый креативный полузащитник Англии и, безусловно, должен быть в составе национальной команды на ЧМ в Катаре», — написал Линекер в Twitter.

В матче с «Ноттиенгем Форест» Мэддисон оформил дубль и сделал результативную передачу. Всего в текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 7 матчей в АПЛ, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.