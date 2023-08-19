«Ливерпуль» в меньшинстве одержал волевую победу над «Борнмутом»

Сегодня, 18:59
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 2-го тура АПЛ — 3:1.
Счет на 3-й минуте открыл нападающий гостей Антуан Семеньо. «Ливерпуль» смог отыграться на 28-й минуте благодаря точному удару Луиса Диаса. На 36-й минуте Мохамед Салах не сумел реализовать пенальти, но добил мяч в ворота «Борнмута» после сейва Нету.
На 58-й минуте команда Юргена Клоппа осталась в меньшинстве — красную карточку получил Алексис Макаллистер. Несмотря на это, 4 минуты спустя Диогу Жота забил еще один мяч, установив окончательный счет — 3:1.
В параллельной встрече «Брайтон» разгромил «Вулверхэмптон» — 4:1. Дублем за команду Роберто де Дзерби отметился Сонни Марч (51-я и 55-я минуты). Еще по голу на счету Каору Митомы (15-я) и Первиса Эступиньяна (46-я).
Единственный гол «волков» на 62-й минуте забил Хван Хи Чхан.
В еще одном матче «Брентфорд» в гостях в большинстве разгромил «Фулхэм» — 3:0. Победу гостям принесли гол Йоана Висса (44-я минута) и дубль Брайана Мбеумо (пенальти, 66-я и 90+3-я)
С 66-й минуты лондонцы играли в меньшинстве после удаления Тима Рима.
«Брайтон» остающийся единственной командой, одержавшей две победы в двух стартовых турах, с 6 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Брентфорд» с 4 баллами идет вторым, «Ливерпуль» с тем же количеством очков занимает третью строчку.
«Вулверхэмптон», не набравший очков, замыкает турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» с 3 баллми идет десятым, а «Борнмут» с 1 очком идет на 14-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
7
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
10
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
13
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
14
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -