Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:59

«Ливерпуль» в меньшинстве одержал волевую победу над «Борнмутом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ливерпуль — Борнмут.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 2-го тура АПЛ — 3:1.

Счет на 3-й минуте открыл нападающий гостей Антуан Семеньо. «Ливерпуль» смог отыграться на 28-й минуте благодаря точному удару Луиса Диаса. На 36-й минуте Мохамед Салах не сумел реализовать пенальти, но добил мяч в ворота «Борнмута» после сейва Нету.

На 58-й минуте команда Юргена Клоппа осталась в меньшинстве — красную карточку получил Алексис Макаллистер. Несмотря на это, 4 минуты спустя Диогу Жота забил еще один мяч, установив окончательный счет — 3:1.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Борнмут

В параллельной встрече «Брайтон» разгромил «Вулверхэмптон» — 4:1. Дублем за команду Роберто де Дзерби отметился Сонни Марч (51-я и 55-я минуты). Еще по голу на счету Каору Митомы (15-я) и Первиса Эступиньяна (46-я).

Единственный гол «волков» на 62-й минуте забил Хван Хи Чхан.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:4
Брайтон

В еще одном матче «Брентфорд» в гостях в большинстве разгромил «Фулхэм» — 3:0. Победу гостям принесли гол Йоана Висса (44-я минута) и дубль Брайана Мбеумо (пенальти, 66-я и 90+3-я)

С 66-й минуты лондонцы играли в меньшинстве после удаления Тима Рима.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
0:3
Брентфорд

«Брайтон» остающийся единственной командой, одержавшей две победы в двух стартовых турах, с 6 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Брентфорд» с 4 баллами идет вторым, «Ливерпуль» с тем же количеством очков занимает третью строчку.

«Вулверхэмптон», не набравший очков, замыкает турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» с 3 баллми идет десятым, а «Борнмут» с 1 очком идет на 14-й строчке.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
3
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
8
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
9
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
11
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
12
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
13
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
14
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)

Салах стал первым игроком «Ливерпуля» с результативными действиями в 10 подряд матчах АПЛ на «Энфилде»