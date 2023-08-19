«Ливерпуль» в меньшинстве одержал волевую победу над «Борнмутом»

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 2-го тура АПЛ — 3:1.

Счет на 3-й минуте открыл нападающий гостей Антуан Семеньо. «Ливерпуль» смог отыграться на 28-й минуте благодаря точному удару Луиса Диаса. На 36-й минуте Мохамед Салах не сумел реализовать пенальти, но добил мяч в ворота «Борнмута» после сейва Нету.

На 58-й минуте команда Юргена Клоппа осталась в меньшинстве — красную карточку получил Алексис Макаллистер. Несмотря на это, 4 минуты спустя Диогу Жота забил еще один мяч, установив окончательный счет — 3:1.

В параллельной встрече «Брайтон» разгромил «Вулверхэмптон» — 4:1. Дублем за команду Роберто де Дзерби отметился Сонни Марч (51-я и 55-я минуты). Еще по голу на счету Каору Митомы (15-я) и Первиса Эступиньяна (46-я).

Единственный гол «волков» на 62-й минуте забил Хван Хи Чхан.

В еще одном матче «Брентфорд» в гостях в большинстве разгромил «Фулхэм» — 3:0. Победу гостям принесли гол Йоана Висса (44-я минута) и дубль Брайана Мбеумо (пенальти, 66-я и 90+3-я)

С 66-й минуты лондонцы играли в меньшинстве после удаления Тима Рима.

«Брайтон» остающийся единственной командой, одержавшей две победы в двух стартовых турах, с 6 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Брентфорд» с 4 баллами идет вторым, «Ливерпуль» с тем же количеством очков занимает третью строчку.

«Вулверхэмптон», не набравший очков, замыкает турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» с 3 баллми идет десятым, а «Борнмут» с 1 очком идет на 14-й строчке.