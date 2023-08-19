19 августа, в субботу, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры с самыми интересными событиями. Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно бесплатно в соцсети ВКонтакте.

«Тоттенхэм» с одним баллом занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В первом туре команда тренера Ангелоса Постекоглу сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2). «МЮ» с тремя очками располагается на четвертой строчке после победы над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0.

АПЛ, все матчи выходных: расписание игр 2 тура чемпионата Англии.