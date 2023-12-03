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Сегодня, 16:00

«Ливерпуль» — «Фулхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» в чемпионате Англии 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль».
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Фулхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 13 туров АПЛ красные занимают 3-е место в турнирной таблице, в их активе — 28 очков. Белые с 15 баллами располагаются на 14-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Фулхэм

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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