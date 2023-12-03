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Сегодня, 18:00

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» в матч-центре будут доступны ключевые событиями встречи «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». В России официальной трансляции игр АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 13 туров АПЛ «Ман Сити» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда из Тоттенхэма с 26 баллами располагается на 6-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Тоттенхэм

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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