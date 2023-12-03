«Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» в матч-центре будут доступны ключевые событиями встречи «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». В России официальной трансляции игр АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 13 туров АПЛ «Ман Сити» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда из Тоттенхэма с 26 баллами располагается на 6-й строчке.

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