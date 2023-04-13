«Ливерпуль» готов предложить 130 миллионов евро за Кварацхелию

«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию, сообщает Fichajes.

По данным источника, английский клуб готов предложить за 22-летнего грузина 130 миллионов евро в летнее трансферное окно. В «Ливерпуле» намечается серьезная перестройка состава после неудачного сезона.

В этом сезоне Кварацхелия провел 33 матча за «Наполи» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.