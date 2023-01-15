«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

«Ливерпуль» рассматривает вариант подписания полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает Sunday Mirror.

По информации источника, главный тренер красных Юрген Клопп высоко оценивает игру 25-летнего португальца. Также к Невешу проявляют интерес «Барселона» и «Ньюкасл».

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2024.

Рубен Невеш забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне.