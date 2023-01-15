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Сегодня, 12:44

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

Мария Гусева
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«Ливерпуль» рассматривает вариант подписания полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает Sunday Mirror.

По информации источника, главный тренер красных Юрген Клопп высоко оценивает игру 25-летнего португальца. Также к Невешу проявляют интерес «Барселона» и «Ньюкасл».

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2024.

Рубен Невеш забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П2

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1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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