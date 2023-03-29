«Ливерпуль» может заплатить 60 миллионов фунтов за защитника «Наполи» Ким Мин Джэ

«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает FourFourTwo. По данным источника, мерсисайлцы готовы заплатить за 26-летнего корейца около 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Защитник выступает за «Наполи» с лета прошлого года, когда неаполитанцы подписали его из «Фенербахче» за 18 миллионов евро. В текущем сезоне Ким Мин Джэ сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Контракт игрока истекает летом 2025 года.