В «Арсенале» уверены в подписании Райса летом

«Арсенал» уверен, что летом подпишет полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

По информации Evening Standard, в клубе надеются, что текущие успехи команды и попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон поспособствуют подписанию 24-летнего игрока.

Сообщается, что «Арсенал» привлекает хавбека «Вест Хэма» тем, что он сможет играть в полузащите или на позиции «восьмерки». Характер Райса также соответствует ценностям команды.

«Вест Хэм» попытается выручить от трансфера футболиста как можно больше денег, ориентируясь на трансферную стоимость Энцо Фернандеса, Джуда Беллингема и Мойсеса Кайседо.

Райс играет в системе «Вест Хэма» с лета 2013 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний англичанин забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 34 матчах за «молотобойцев» во всех турнирах.