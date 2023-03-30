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Сегодня, 06:42

В «Арсенале» уверены в подписании Райса летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» уверен, что летом подпишет полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

По информации Evening Standard, в клубе надеются, что текущие успехи команды и попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон поспособствуют подписанию 24-летнего игрока.

Сообщается, что «Арсенал» привлекает хавбека «Вест Хэма» тем, что он сможет играть в полузащите или на позиции «восьмерки». Характер Райса также соответствует ценностям команды.

«Вест Хэм» попытается выручить от трансфера футболиста как можно больше денег, ориентируясь на трансферную стоимость Энцо Фернандеса, Джуда Беллингема и Мойсеса Кайседо.

Райс играет в системе «Вест Хэма» с лета 2013 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний англичанин забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 34 матчах за «молотобойцев» во всех турнирах.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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