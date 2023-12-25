Английская премьер-лига не будет прерываться на рождественские и новогодние праздники. На длинных выходных будут сыграны 19-й и 20-й туры лиги. С 3 по 13 января в чемпионате будет пауза. Публикуем расписание игр «Ливерпуля» в новогодние праздники.

Расписание «Ливерпуля» с 25 декабря по 7 января

26 декабря, вторник

20.30. «Бернли» — «Ливерпуль»

1 января, понедельник

23.00. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

По итогам 18 туров АПЛ красные занимают 2-е место в турнирной таблице, в их активе 39 очков. Отстает команда от лидирующего «Арсенала» на 1 очко.

Полный календарь и результаты АПЛ в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде