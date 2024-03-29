«Ливерпуль» рассматривает Родриго в качестве замены Салаху

Фланговый нападающий «Реала» Родриго может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Англии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в подписании 23-летнего бразильца заинтересован «Ливерпуль», рассматривающий игрока в качестве возможной замены Мохамеду Салаху.

Руководство мадридской команды может обсудить вариант с продажей вингера, если за его трансфер предложат 100-120 миллионов евро. В свою очередь «мерсисайдцы» готовы выложить за футболиста 80 миллионов.

Родриго выступает за «Реал» с июля 2019 года. За испанский клуб он отыграл 206 матчей, забил 50 голов и отдал 40 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.