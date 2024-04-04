Президент «Тоттенхэма» Леви рассказал, что клуб вынужден искать инвесторов

4 апреля, 19:44
Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заявил, что клубу необходимо искать инвесторов, так как команда зафиксировала убыток по итогам предыдущего финансового года.
«Наша цель ясна: быть дальновидными и устойчиво управлять клубом. Это предполагает строгий контроль над нашими расходами, увеличение коммерческих и спонсорских доходов и постоянное участие в европейских турнирах. Все это является ключом к нашей способности завоевывать трофеи», — цитирует Леви The Guardian.
Он рассказал, что с момента открытия стадиона в апреле 2019 года было инвестировано более 700 миллионов евро в основной состав наших мужской и женской команд.
После 30 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков.