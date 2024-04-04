Президент «Тоттенхэма» Леви рассказал, что клуб вынужден искать инвесторов

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заявил, что клубу необходимо искать инвесторов, так как команда зафиксировала убыток по итогам предыдущего финансового года.

«Наша цель ясна: быть дальновидными и устойчиво управлять клубом. Это предполагает строгий контроль над нашими расходами, увеличение коммерческих и спонсорских доходов и постоянное участие в европейских турнирах. Все это является ключом к нашей способности завоевывать трофеи», — цитирует Леви The Guardian.

Он рассказал, что с момента открытия стадиона в апреле 2019 года было инвестировано более 700 миллионов евро в основной состав наших мужской и женской команд.

После 30 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков.