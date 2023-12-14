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Сегодня, 13:57

«Ливерпуль» ведет переговоры с «Лейпцигом» о досрочном прекращении аренды Карвалью

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» хочет досрочно вернуть полузащитника команды Фабиу Карвалью из «Лейпцига», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб начал переговоры с немецкой командой о прекращении аренды 21-летнего игрока в январе. «Ливерпуль» не устраивает недостаточное количество игрового времени полузащитника.

В сезоне-2023/24 Карвалью сыграл 13 матчей за «Лейпциг» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
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