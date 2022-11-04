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Сегодня, 13:55

«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за Беллингема

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема, утверждает ESPN.

Мерсисайдский клуб в гонке за 19-летнего хавбека опережает конкурентов. На полузащитника сборной Англии также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реал».

Ранее появилась информация, что немецкий клуб оценивает Беллингема в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне английский полузащитник провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
2
0
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