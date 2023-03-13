«Ливерпулю» интересен полузащитник «Фулхэма» Пальинья

«Ливерпулю» интересен полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья, сообщает Daily Mail.

По данным источника, на 27-летнего португальца претендуют несколько клубов, но фаворитом считается «Ливерпуль». Главный тренер команды Юрген Клопп видит в полузащитнике альтернативу Джуду Беллингему, который является главной трансферной целью мерсисайдцев.

«Фулхэм» оценивает Пальинью в 60 миллионов фунтов (67,8 миллиона евро). В то же время в клубе уверены, что смогут сохранить португальца еще как минимум на год.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Пальинья перешел в «Фулхэм» из «Спортинга» летом 2022 года за 20 миллионов фунтов, подписав контракт до лета 2027 года. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.